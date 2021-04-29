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Yozgat
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SAKIN KOPARMAYIN!

Türkiye’nin farklı bölgelerinde de bulunan ve koruma altına alınan, Yozgat’ta ise henüz herhangi bir koruma çalışmasının yapılmadığı Cehrilik bölgesinde ‘Yozgat Lalesi’ olarak adlandırılan ‘Ayı Gülü’ ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü, bitkinin korunabilmesi için koparılmamasını istedi.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:38
SAKIN KOPARMAYIN!

YOZGAT şehir merkezine 8 kilometre mesafede, ‘Gelin Kayası’ efsanesinin anlatıldığı Cehrilik Bölgesinde, her yıl hava sıcaklığına bağlı olarak mayıs ayının ilk haftasında açıp, yaklaşık iki hafta doğayı süsleyen yöre halkının ‘Lale’ olarak adlandırıldığı, diğer adı ‘Ayı Gülü’ ve ‘Şakayık’ olan bitkinin yaşaması için koparılmaması istendi. Orman Genel Müdürlüğü ‘Şakayık, güzelliğini göstermek üzere’ başlığı altında yaptığı paylaşımda, ‘’Ayı gülü olarak da bilinir. İsminin içinde Türk geçen, ülkemize has bir türdür. Beyaz, pembe, kırmızı veya alaca renklerde çiçekleri vardır. Koparması suçtur, 73 bin 747 lira cezası vardır’’ uyarısında bulundu. Yozgat’ın Cehrilik Bölgesindeki Gelin Kayasının eteğindeki dere yatağında kendiliğinden yetişen, yöre halkının ‘Cehrilik Lalesi’ olarak tanımladığı, diğer adı ‘Ayı Gülü’ olan bitki, Antalya, Konya, Muğla, İstanbul Şile’de Orman Genel Müdürlüğünün koruması altında bulunuyor. Yozgat’ta ise bitkiyle ilgili koruma kararı bir türlü alınamadığı için isteyen istediği gibi koparıyor, evinin, işyerinin bahçesine taşıyıp, yetiştirmeye çalışıyor. Cehrilik bölgesinin bitki ile birlikte korunabilmesi amacıyla önceki yıllarda başta Yozgat Belediyesi olmak üzere Bozok Üniversitesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından çalışmalar yapılmasına karşın, sonuç alınamadı. 

6 ÇEŞİDİ VAR

Türkiye’de 6 çeşidi bulunan bitkinin 4 ildeki türleri bilinirken, Yozgat’taki türü hakkında Yozgatlılar dışında kimsenin bilgisi bulunmuyor. Bunun nedeni de Cehrilik Lalesi ile ilgili bir araştırma yapılıp, envantere dahil edilmemesinden kaynaklı. Yozgat’ın Cehrilik Lalesi, geçmiş yıllarda belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mücavir alan içerisine alınmasıyla başlayan farkındalık çalışması, sonraki dönemlerde etkisini gösterdi. Yozgatlılar, Cehrilik Lalesinin çiçek açtığı dönemde bölgeyi kendi imkanları ile ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektiriyor, sosyal medya hesaplarında paylaşarak, tanıtımını yapmaya çalışıyor. Cehrilik Bölgesi’ne ulaşmak ise pek kolay olmuyor. Zira yollarının bozuk ve engebeli olması ulaşımı zorlaştırıyor. •Seyfi Çelikkaya•

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