SAKIN KESMEYiN!

GAZETEMİZDE ‘Elma görünümlü Ayva’ başlıklı haberimiz üzerine uyarıda bulunan Orman Mühendisi Salih Gözüyaşlı, meyvenin aşılama yöntemiyle, genetiği değiştirilerek elde edilmediğini belirterek, bahçesinde bu meyvenin ağacından bulunanların, ağacı sökmemelerini isteyip, meyve hakkında bilgi verdi. Gözüyaşlı, ‘Kırmızı Ayva’ olarak bilinen bu meyvenin doğal olarak yetiştiğini, herhangi bir aşılama yöntemiyle yeni bir meyve elde edilmediğini bildirdi. Gözüyaşlı, ‘’Bu meyve kışa girmeden olgunlaşır. Kıra düşmeden yenmez. Ayva, elma, armut tadı vardır. Olgunlaşmadan, erken toplanılması halinde tadı kekremsi olur’’ dedi. Orman Mühendisi Gözüyaşlı, bu meyvenin özellikle şeker hastaları için ideal olduğunu da vurgulayarak, evlerinin önünde, bahçelerinde bu meyve ağacından bulunanların söküp atmamalarını istedi. Gözüyaşlı, ‘’Bu meyve bizim bölgemizde bilinmiyor, tanınmıyor. Ordu bölgesinde yaygın. Tatlısı, marmelat yapılıyor, reçel olarak da tüketiliyor. Bugün fidesi 150-200 liradan işlem görüyor. Bu meyve kemikleri güçlendiriyor, gün boyu zinde kalınmasını sağlıyor. Baş ağrısına iyi geliyor, sindirim sistemini düzenliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kilo vermek isteyenlere destek oluyor. Tokluk hissi veriyor. Bağırsak hastalıklarından kurtulmaya yardımcı oluyor. Mide rahatsızlıklarına da iyi geliyor’’ diye konuştu.

SAĞLIKLI BİR MEYVE

Orman Mühendisi Salih Gözüyaşlı, kırmızı ayvanın, sert, küçük çekirdekli mayhoş bir tada sahip olduğunu, gövdesinin kırmızı ve kahverengi olduğunu bildirdi. Kök yapısının derine doğru değil, yüzeysel olduğunu anlatan Gözüyaşlı, ‘’Dış kabuk rengi önce yeşildir olgunlaştıkça kırmızı olur. Genelde ayvanın sarı renkte olanı bilinir. Kırmızı ayvaya pek az rastlarız. Gülgiller familyasına dahil bir meyvedir. Ayva içerisinde A ve C vitamini bulunduran sağlıklı bir meyvedir. Ayvayı meyve olarak tüketebildiğimiz gibi reçel ve marmelat da yapılabilir. Kırmızı ayva tatlı olarak ta misafirlerimiz için iyi bir seçenektir. Tatlı ikramımızı yaparken kaymak ve cevizle süsleyebilirsiniz’’ ifadelerini kullandı. Gözüyaşlı, kırmızı ayvayı ilk defa görenlerin elma zannedebildiğini, bunun da normal olduğuna vurgu yaptı. Ayva suyunun solunum yollarında meydana gelen astım rahatsızlığının iyileşmesine katkı sağladığına da dikkat çeken Gözüyaşlı, ‘’İçerisindeki bol miktarda mineralden dolayı karaciğeri güçlendirir. Ayva çiçeğinden parfüm elde edilir. Ayva çiçeği kaynatılıp içildiğinde de anne sütünü arttırır. Ayva yaprağı kaynatılıp içildiği takdirde idrar yolundaki iltihapları temizler. Ayva yaprakları kozmetik ve ilaç sanayisinde de kullanılır. Kış meyvesidir. Soğuk hava şartlarına dayanıklıdır. Ayvanın güzeli büyük ve sert olanıdır. İyice olgunlaşmadan yenilmesini tadı açısından tavsiye edilmez. Sarı ayvada olan tüyler kırmızı ayvada yoktur. Tüylerden rahatsız olan için kırmızı ayva iyi bir seçenektir. Kırmızı ayva sarı ayvaya oranla biraz daha ekşidir. Çiğ yenilebildiği gibi pişirilerek de yenilebilir. Pişirildiği zaman hoş kokulu, güzel, leziz bir tadı olur. Ayvanın içeriğinde bulunan yüksek pektin metal ile buluşursa metalin içerisindeki zealin maddeyle pektin birleşir ve ayvanın faydasından çok zararını görürüz. Bu sebeple dişleyerek yemekte fayda vardır. Ayva çekirdeklerini ılık suda ağzı açık bir şekilde 1 gün bıraktığımız zaman içerisindeki pektinden dolayı jel kıyamına gelecektir. Bu jeli yüzümüze sürüp 20dakika sonra yıkayalım, sivilcelere iyi geldiğini bir kaç denemeden sonra göreceksiniz’’ şeklinde konuştu.

