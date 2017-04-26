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Sakarya’da 23 Nisan coşkusu

26 Nisan 2017 Çarşamba 23:59
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sakarya İlk Okulu’nda düzenlenen etkinlikle coşku ile kutlandı.

Sakarya’da 23 Nisan coşkusu
23 Nisan günü yoğun yağmur yağışı nedeniyle Sakarya İlk Okulu’nda ertelenen kutlama programı dün okul bahçesinde gerçekleştirildi. Öğrenci velilerinin de yoğun ilgi gösterdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında öğrenciler şiirler okuyup oyunlar oynadılar. 
Türkiye şarkısı eşliğinde gösteri yapan öğrenciler oldukça beğeni toplarken, efelerin gösterisi ise ayakta alkışlandı. 
Gösterilerin ardından öğrenciler birbirinden güzel şiirler ile günün anlam ve önemini anlatmaya çalışırken, okudukları şiirlerde anı yaşamaya çalıştılar. 
Şiirlerin okunmasının ardından çuval yarışı, ip çekme ve yumurta yarışları oldukça renkli görüntülere sahne oldu. 

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