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Sakal-ı Şerifi görmek için sıraya girdiler

YOZGAT’ta her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Kadir Gecesi dolayısıyla gündüz ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sakal-ı Şerifi görmek için sıraya girdiler

YOZGAT’ta her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Kadir Gecesi dolayısıyla gündüz ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Sakal-ı Şerifi görmek için sıraya girdiler

Ramazan ayı dolayısıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerifi, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami başta olmak üzere ikindi namazından sonra ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerifi yakından görme imkanı bulan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Salavatlar eşliğinde camilerde açılan Sakal-ı Şerif’i görmek, dokunmak ve öpmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Özel bir cam kutuda muhafaza edilen Sakal-ı Şerif vatandaşların yoğun ilgisine mazhar oldu. Kimi vatandaşlarda çocuklarını yanlarında getirerek bu manevi havayı yaşamalarını sağladı.

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