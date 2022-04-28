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Sakal-ı Şerif ziyareti

Yozgat'ta Kadir Gecesi nedeniyle il genelinde 87 camide Sakal-ı Şerif ziyareti gerçekleştirildi.

28 Nisan 2022 Perşembe 00:59
Sakal-ı Şerif ziyareti

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Sakal-ı Şerif'in Yozgat il genelinde camilerde ziyarete açıldığını ve vatandaşların ziyaret edilebildiğini söyledi. İkindi namazı sonrasında vatandaşları camilerde Sakal-ı Şerif ziyaretinde bulunduğunu dile getiren Gülden, ‘’Hazreti Peygamberin bu kutsal emanetini camilerimizde erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı ziyarete açtık. İkindi namazının ardından önce erkekler sonra da kadınlar Sakal-ı Şerif’i ziyaret ettiler’’ dedi.
BİN 818 SAKAL-I 
ŞERİFTEN 87’Sİ YOZGAT’TA
Kadir Gecesi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler, camilere akın ederken, yurt genelinde camilerde muhafaza edilen toplam bin 818 Sakal-ı Şeriften 87’sinin de Yozgat’ta olduğu belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre, yurt genelindeki camilerden bin 818'inde Sakal-ı Şerif bulunuyor. Bunlardan 422'si İstanbul'da, 153'ü Bursa'da, 98'i İzmir'de, 87'si ise Yozgat'ta muhafaza ediliyor. İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden sonra en fazla Sakal-ı Şerif'in muhafaza edildiği Yozgat'a ilk olarak Hicri 1201 yılında Seyit İbrahim Esat Efendi tarafından gönderildiği bildirilen Sakal-ı Şerif'in bu kadar fazla bulunmasında ise Yozgatlı İslam alimlerinden Şeyhzade Ahmet Efendi'nin büyük rolü olduğunu ifade edildi. Sakal-ı Şerifler Şeyhzade Ahmet Efendi'nin vasıtasıyla Yozgat'a geldiği, oğlu Salih Efendi'nin ise bütün camilere dağıttığı vurgulandı. Yozgat'taki tarihi Çapanoğlu Büyük Cami'de sergilenen Sakal-ı Şerif'in ise Ahmet Efendi tarafından bizzat kendisinin konulduğu, diğerlerine göre biraz daha uzun ve belirgin olduğu öğrenildi.

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