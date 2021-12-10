Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Emirci Sultan Türbesi Koruma, Geliştirme Derneği Başkanı Kudret Alpkoçak, ‘’Yozgat’ta yılın sadece bir iki önemli gününde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif Osmanpaşa köyü Emirci Sultan Türbesinde 365 gün ziyarete açıldı. Ziyaretçileri köyümüze bekliyoruz’’ dedi. Öte yandan, yurt genelindeki 84 bin 684 camiden 1818'inde bulunan Sakal-ı Şeriften nemli bölümü Yozgat’taki Camilerde bulunuyor. İstanbul’da 422 Sakal-ı Şerif bulunurken, 153'ü Bursa'da, 98'i İzmir'de yer alıyor. Yozgat’ta ise 87'si camide Sakal-ı Şerif ziyaret edilmek üzere muhafaza ediliyor.