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Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Yozgat’ın Osmanpaşa Köyündeki Emirci Sultan Türbesi’nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

10 Aralık 2021 Cuma 00:46
Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Emirci Sultan Türbesi Koruma, Geliştirme Derneği Başkanı Kudret Alpkoçak,  ‘’Yozgat’ta yılın sadece bir iki önemli gününde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif Osmanpaşa köyü Emirci Sultan Türbesinde 365 gün ziyarete açıldı. Ziyaretçileri köyümüze bekliyoruz’’ dedi. Öte yandan, yurt genelindeki 84 bin 684 camiden 1818'inde bulunan Sakal-ı Şeriften nemli bölümü Yozgat’taki Camilerde bulunuyor. İstanbul’da 422 Sakal-ı Şerif bulunurken, 153'ü Bursa'da, 98'i İzmir'de yer alıyor. Yozgat’ta ise 87'si camide Sakal-ı Şerif ziyaret edilmek üzere muhafaza ediliyor.

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