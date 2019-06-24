Şairler Yozgat’ta buluştu

Yoşayder tarafından düzenlenen etkinliğe Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden aşık, şair ve ozan katıldı. Program kapsamında Yozgat’a gelen şair ve ozanlar, tarihi ve turistik yerler gezdirildi, akşam ise şiir ziyafeti gerçekleşti. Spor Vadisi Gençlik Merkezi’nde buluşan aşık, ozan ve şairler türküler söyledi, şiirler okudu. Programın sonunda Kent Park’ta çay etkinliği gerçekleşti. Akşam yemeğinde buluşan şair, ozan ve aşıklar yapılan piknik etkinliğinin ardından programı sonlandırdı. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, Yozgat Şairler Yazarlar Derneği’nin tarihi Erbazlar Konağındaki etkinliğine katıldı. Şair ve Yazarlar Rektör Karadağ'a kitaplarını imzalayıp, hediye etti. Etkinlik kapsamında Yozgat’a gelen Şair ve Yazarlar, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı da makamında ziyaret etti. Çeşitli illerden ve Doğu Türkistan’dan Yozgat’a gelen şair ve yazarları makamında kabul eden Vali Çakır, bir süre sohbet etti. Doğu Türkistanlı şairler, Vali Çakır’a Doğu Türkistan Bayrağı hediye ederken, diğer şair ve yazarlar ise yazdıkları şiir kitaplarını hediye etti. Vali Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şair ve yazarlara teşekkür etti.