Şairler Yozgat’ta buluştu

Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın’ın tertiplediği program ile şair, aşık ve yazarlar Yozgat’ta bir araya geldi. Sürmeli Şiir Şöleni Cuma günü Okur-Yazar Buluşması etkinliği ile başladı. Okullardaki miniklerle buluşan şair ve yazarlar, minik ve gençlere yazarlık ve şairlik hakkında bilgiler verdi. Cumartesi günü gerçekleşen etkinlikte ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda yurdun dört bir yanından Sargın’ın davetiyle Yozgat’a gelen aşık, şair ve yazarlar türküler seslendirdi, şiirler okundu. Etkinliğin son gününde ise Sargın, konuklarına il merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gezdirdi. Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, etkinliğe katılım gösteren tüm edebiyatçılara ayrı ayrı teşekkür etti. Ahmet Sargın, “Ayrıca etkinliğimize destek ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara da şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.