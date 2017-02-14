Şairler konakta…

Yozgatlı Şairlerin buluşmasına Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Lütfi İbiş, Dernekler İl Müdürü Hakkı Yurtlu ve Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği, Sorgun Ozanlar Derneği ile Sarıkaya Şairler Derneği'nden çok sayıda mahalli şair yazar katılarak edebiyat ve şiir muhabbetinde buluştular.

Yozgat Şairler Ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın’ın açış konuşmasından sonra vefat eden Şairler için İmam -Hatip Harun Yozgat tarafından aşrı Şerif okundu ve topluca dua edildi.

Programa katılan İl Kültür Turizm Müdürü Lütfi İbiş ve İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu Yozgatlı şairlerin çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini, her konuda çalışmalarına destek olmaya çalıştıklarını dile getirdiler, yanınızdayız, sizleri destekliyoruz mesajını verdiler.

Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır da Bilim ve Kitap dostluğundan söz ederek ülkenin bilimle kalkınacağını, Okumanın bir tutkuya dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Çok çalışmalıyız, çok okumalıyız, gerçekleri ve doğruları asıl kaynağı olan kitaplardan edilmeliyiz dedi ve tarihi belgelerden Örnekler sundu. Eserlerimizin satıla bilmesi için yayın hakkı olan yayım evlerine bastırılması, fiyatlarının belirlenmesi ve bandrollerinin de alınması gerektiğini ifade etti. Adınızı edebiyat dünyasına duyuramazsanız okunmazsınız eserinizi de pazarlayamazsınız diyen Çakır kaliteli eserler bırakabilmenin gayretinde olmalısınız dedi. Vali Yardımcısı toplantıda kendisine ait iki şiirini de yorumlayarak şiir ve edebiyata olan tutkusunu dillendirdi.