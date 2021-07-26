Şairler, galada buluştu

Yapılan programda, kitapları olan şairler gala öncesi açtıkları standa kitaplarının tanıtımını yaptı. Okuyucularıyla buluşan yazarlar kitaplarını imzaladı. Günün sonunda ise gala programı düzenlendi. Akdağmadeni Kültür Merkezinde düzenlene törene Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti yetkilileri, okul müdürleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kitapta yer alan şairlerin katıldığı programın açılış konuşmasını kitabı derleyen şair Murat Baha Erbil yaptı ve katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın da katılan misafirlere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Programda, yerel sanatçılar bir birinden güzel söylediği eserlerle katılımcıları bir hayli neşelendirdi. Program sonrasında kitabın hazırlanmasında ve tanıtımında emeği geçen herkese plaket takdim edildi, katılımcılara salep ikramında bulunuldu. (Mustafa Eranıl)