Şairler antolojisi çıktı

Yozgat ve diğer illerden toplam 40 şair ve yazarın katıldığı şairler antolojisi yayımlandı. Eserde katılımcı şairlerin fotoğraf, biyografi ve şiirlerilerine yer verildi. 'Ben değil, birlikte biz olma’ duygusuyla hazırlanan eser ön kapağında bir demet Gül, arka kapağında ise Yozgat Çamlık Milli Parkımızın fotoğrafı yer alıyor. Eserin önsözünü hazırlayan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Hamdi Temel, ‘’Şiiri ve şairleri seviyorum, Yozgat Güldeste 2022 Antolojisinde şairlerimizin eserlerini bulacaksınız. Katılımcı arkadaşlarımızı tebrik eder eserin edebiyat dünyamıza hayırlı olmasını dilerim’’ dedi. Eseri yayına hazırlayan yazar, Yozgat Şairler ve Yazarlar Dernek Başkanı Ahmet Sargın ise şiir ve yazılarıyla eserin yayımlanmasına destek verip katkı sağlayan tüm şair ve yazarlara teşekkür ederek ‘’Bu antoloji üçüncü eserimiz oldu. Yozgatlı şair ve yazarlarla çevre illerden katılan şair ve yazarları aynı eserde buluşturarak kaynaştırdık. İlimizin tanıtımı adına da ciddi adımlar attık. Yazarların eserleriyle birçok ilde tanınmasına vesile olan adımlar atmaktan da mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Yozgat Güldeste Şairler Antolojisinde yer alan şair ve yazarlar ise şöyle; Ahmet Acar, Ahmet Sargın, Akif Reçber, Ali Akça, Arife Aslan, Aşık Davut Çelebi, Aşık Kadir Öğren, Ayşe Acer, Bahtiyar Keskin, Cuma Türkmen, Doğan Tufan, Ekrem Gürer, Emine Nazlı Kümbetli, Emre Akdağ, Gündüz Aydın, Hasan Bozkurt, Hasanzade Etibar Oktayoğlu, İdris Çetin, İsmail Koçak, İsmail Salman, Mahmut Özkoca, Mehmet Böke, Mehmet Emin Acer, Mete Kapusuzoğlu, Muammer Turhan, Musa Doğruer, Mümin Çakır, Nazife Karslı, Nezahat Yıldız Kaya, Reyhan Kenar, S. Ahmet Polat, Sezai Çiçek, Songül Özgün, Şaban Kahraman, Şahin Bağcı, Ümmühan Yıldız, Yakup Tufan, Yaşar Revanığlu Akdaş, Yavuz Katrancı ve Zeki Mutlu.