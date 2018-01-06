Şairler anacak

YOYŞED tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlik ile ahirete göç eden Yozgatlı şair, yazar, gazeteci, aşık ve ozanlar yad edilecek. Bugün saat 15.30’da Hayri İnal Konağı’nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte Kuranı Kerim tilaveti, şiir, türkü ve ilahiler seslendirilecek. YOYŞED Başkanı Salim Gülbahçe, tüm Yozgatlı vatandaşları ve edebiyatçıları Hayri İnal Konağı’ndaki programa davet etti.