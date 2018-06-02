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Sahura kadar mesai

MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sadef ve Yusuf Mertoğlu gece mesaisi yaptı.

Sahura kadar mesai

MHP Yozgat Milletvekili adayı Ethem Sadef ve Yusuf Mertoğlu gece mesaisi yaptı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Sahura kadar mesai

MHP’li adaylar Ethem Sadef ve Yusuf Mertoğlu il merkezinde sahur vaktine kadar seçim çalışması yürüttü.  MHP’li Sadef ve Mertoğlu, İl Başkanı Ferhat Altan ile birlikte esnafı ziyaret etti. Sahur vaktine kadar süren ziyarette, MHP’li adaylar partilerinin politikalarını vatandaşa anlatarak, destek talebinde bulundu. Gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Ethem Sadef, zoru başaracaklarını belirtti. MHP’li Yusuf Mertoğlu ise MHP’ye olan teveccühün her geçen gün arttığını ve Yozgat’ta sürpriz yapacaklarını dile getirdi.
 

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