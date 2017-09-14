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Sahteye GEÇİT yok!

Yozgat’ta jandarma ekipleri ve emniyet güçlerinin iki ayrı operasyonunda piyasaya sahte para sürmek isteyen kişiler sahte paralarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Sahteye GEÇİT yok!

Yozgat’ta jandarma ekipleri ve emniyet güçlerinin iki ayrı operasyonunda piyasaya sahte para sürmek isteyen kişiler sahte paralarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

14 Eylül 2017 Perşembe 07:00
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Sahteye GEÇİT yok!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesi Mükremin Mahallesinde bulunan hayvan pazarında sahte para ile dolandırıcılık yapıldığı bilgisi aldı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda canlı hayvan alımı yapmak bahanesiyle hayvan sahiplerine sahte para vererek piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen M.B., Ş.Y. ve M.A. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan arama sonunda şahısların üzerinde 226 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirdi. Şüpheli şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

PARA SAHTE, SUÇLU ÇOCUK

Öte yandan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, piyasaya sahte pare sürmeye çalışan 2’si çocuk, 4 kişi sahte paralarla birlikte yakalandı.

Polisin operasyonunda, Ankara’dan Yozgat’a gelerek piyasaya sahte para sürmeye çalışan, A.T., S.D.A. isimli şahıslar ile suça Sürüklenen çocuklar Ç.K.ve D.A. isimli şahıslar yakalandı.

Emniyet müdürlüğünde sorgusunda isminin S.D.A. olduğu tespit edilen kişinin, kardeşi S.D. ’nin kimlik bilgileri ile yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

     Şahısların üzerlerinde ve Yozgat’a gelirken kullandıkları otomobilde yapılan aramada ise 14 adet 200 TL’lik, 2 adet sahte 100 TL’lik sahte banknot ele geçirildi.

   Parada Sahtecilik ve Kimliği Hakkında Yalan Beyanda Bulunmak olayı kapsamında adli makamlara sevk edilen şahıslardan; şüpheli S.D.A. isimli şahıs ile suça sürüklenen çocuk Ç.K. isimli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Yozgat Kapalı Cezaevine gönderildi.

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