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Sahtesini içirmişler

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde içki satışı yapan büfeye düzenledikleri operasyon sonucu çok sayıda sahte içki ele geçirdi.

Sahtesini içirmişler

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde içki satışı yapan büfeye düzenledikleri operasyon sonucu çok sayıda sahte içki ele geçirdi.

21 Kasım 2017 Salı 07:00
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Sahtesini içirmişler

Yozgat emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda 782 şişe sahte içki ve 160 litre etil alkol ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.  
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada polis ekipleri şehir merkezinde içki satışı yapan bir büfeye operasyon düzenledi.
Operasyonda çeşitli markalarda 550 şişe sahte bandrollü sahte içki ele geçirildi.
Yapılan incelemelerin ardından alınan bilgi doğrultusunda, polis ekipleri içkilerin imal edildiği eski bir fabrikaya baskın yaptı.
Baskında 232 şişe çeşitli markalarda dolu ve sahte bandrollü içki, 160 litre etil alkol, 784 çeşitli alkol markalarına ait sahte bandrol, 8 alkol doldurma hunisi, 420 adet çeşitli markalarda cinsel gücü artırıcı hap, bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili büfe işletmecisi S.E. ve H.Ü. gözaltına alınırken, sahte içki üretimi yaptığı iddia edilen F.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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