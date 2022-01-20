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Sahte parayla yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alına şüphelinin üzerinde sahte basılmış 100 liralık 105 banknot ele geçirildi.

20 Ocak 2022 Perşembe 00:04
Sahte parayla yakalandı

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma iddiasıyla Y.G'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde 105 adet sahte 100 liralık banknot bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, satın almak ve bulundurmak suçlarından 5 kaydı bulunduğu belirtildi.•aa•

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