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Sahte paraları harcayamadılar

Yerköy İlçesi’nden komşu il ve ilçelere giderek sahte parayla alışveriş yaptıkları tespit edilen 3 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ankara’da düzenlediği başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Sahte paraları harcayamadılar

Yerköy İlçesi’nden komşu il ve ilçelere giderek sahte parayla alışveriş yaptıkları tespit edilen 3 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ankara’da düzenlediği başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
03 Ağustos 2017 Perşembe 17:22
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Sahte paraları harcayamadılar

Yozgat’ın Yerköy İlçesi’nden komşu il ve ilçelerdeki işletmelerden sahte 100 TL’lik banknotları alışveriş yaparak piyasaya sürdükleri tespit edilen üç kişi jandarmanın takibine takıldı. Ankara’nın Mamak ilçesine kadar takip edilen üç şahıs, bulundukları otomobil ve 7 adet 100’er TL’lik sahte para ve sahte para karşılığı temin edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk Lirası ile yakalandı. 
Ankara’da göz altına alınan 3 şahıs, emniyetteki sorgularının ardından yargılanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
 

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