SAHTE PARA UYARISI

Suçun işlenmesinin önlenmesi, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi, meydana gelebilecek kalpazanlık olaylarında suçluların ve suç delillerinin kaybolmadan ele geçirilmesi amacı ile Yozgat’ta Mehmet Hulusi Efendi Mahallesinde kurulan pazarda, hayvan satıcılarına sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı olarak anlatıldı. Görevliler, sahte para dolandırıcılığı olaylarına karşı hayvan sahiplerine ve vatandaşlara paraların üzerinde bulanan güvenlik özellikleri, sahte para ile orijinal para arasındaki farkların kurban satışı yapan ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlara uygulamalı anlatarak, bu tür vakalara karşı neler yapılması gerektiği konularında bilgilendirdi. Ayrıca, sahte parayı veren şahsın eşkal, kimlik ve araç bilgilerinin tespit edilmesi halinde en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verilmesi istendi. Etkinlikler esnasında dolandırıcılık olayları ile ilgili bilgilendirilmesi amacı ile vatandaşlarımızın görebileceği yerlere afişler asıldı. Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler kurban satıcıları ve kurban almaya gelen vatandaşlarımıza dağıtıldı. Kurban pazarında dolandırıcılık, yankesicilik, hırsızlık ile ilgili vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.