Sahte para uyarısı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında alıcı ve satıcıları sahte paraya karşı uyararak, gerçek ve sahte paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi, besicilere broşür dağıttı. Besici Mustafa Çağlar, "Alışveriş yaparken 3-5 bin liranın içerisinde 1-2 bin lira katıyorlar, o an için biz de bilemiyoruz. Bu konuda polisler bizi bilgilendirdi. Emniyet ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kavurgalı köyünden Sinan Fidan da 50 büyükbaş kurbanlık getirdiğini ifade ederek, "Yavaş yavaş satmaya başladım, 5 hayvan sattım. Fiyatlar da 15 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor. Bugün polisler de pazara gelerek bizleri sahte para konusunda bilgilendirdi" ifadelerini kullandı. (aa)