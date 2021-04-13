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Sahte para operasyonu

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gerçekleştir operasyonda sahte banknotlar ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

13 Nisan 2021 Salı 00:35
Sahte para operasyonu

Operasyonlar Yozgat Merkez ile birlikte Sorgun ilçesinde gerçekleştirildi. Türk Parasında sahtecilik olayına karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği kaydedildi. Gözaltına alınan biri 37, diğer ikisi 23 yaşındaki zanlıların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 93 adet sahte 100 liralık, 191 adet sahte 50 liralık banknot ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlen 2 sikke, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Sahte Para Operasyonu
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