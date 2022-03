SAHNE SIRASI GENÇLERDE

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından organize edilen gençler arası ses ve müzik yarışması Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi salonunda yapıldı. Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin saz ekibini oluşturduğu yarışmada gençler sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkıları seslendirdiler. iki kategoride gerçekleştirilen yarışmada 37 genç sahne aldı. Türk Müziği ve Popüler Müzik kategorilerinde gerçekleştirilen yarışma sonrasında ise dereceye giren genç seslere ödülleri verildi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz program sonrasında yaptığı konuşmada, bir ses yarışmasının daha sonuna geldiklerini söyledi. Türk sanat müziği alanın da 25, Popüler Müzik alanında ise 12 gencin katıldığını dile getiren Sapmaz, her biri birbirinden güzel seslerle performans seslendirdiğini belirtti. Dede Efendiden, Aşık Veysel’e, Nida Tüfekçi’den Neşet Ertaş’a kadar selamlar getirdiklerinin altını çizen Sapmaz, ‘’Selam getirirken, bizden sonraki kuşaklara selam götüreceksiniz, gönül elçisi olan, müzik seven, türkü seven bu arkadaşlarıma selam olsun. Müzik bir kültürdür ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Neşet Ertaş’ı aktarmak farklı bir şey, Dede Efendi’yi aktarmak farklı bir şey. Ama görüyoruz ki popüler kültürde de güçlü seslerimiz var. Popüler müziği de önümüzdeki yüz yıla aktaracak seslersiniz bundan dolayı onlara da teşekkür ediyoruz. Müzik sever arkadaşlarımız yeni programlarımızda buluşacağız inşallah’’ dedi.

Sapmaz, Yozgat Gençlik Merkezi olarak Kültür ve Sanat yarışmaları Bilgi Yarışması, Şiir Okuma Yarışması, Tiyatro Yarışması derken Ses yarışmasını yaptıklarını kaydetti. Ses yarışmasında 37 gencin sahne aldığını hatırlatan Sapmaz, ‘’Kültürümüzün sonraki kuşaklara taşınmasında etkin olan ve her birinin bir hikayesi olan Türk Müziğine gönül veren gençlerimiz ülkemizin çeşitli bölgelerinden buketler sundular. Yarışmaya giren tüm gençlerimiz kazanmışlardır. Katılım sağlayan ve dereceye girerek bölge yarışmasında ilimizi temsil edecek gençlerimizi tebrik ediyorum’’ diye konuştu.

Yapılan yarışma sonrasında Türk Müziği kategorisinde Gülkamer Meral birinci, Sıla Sargın ikinci, Nagihan Aça ise üçüncü oldu. Popüler müzik dalında ise Fatma Beyza Günel birinci, Sude Naz Akyıldız ikinci, Betül Balin ise üçüncü oldu. Dereceye giren gençler bölge yarışmasında Yozgat’ı temsil edecekler.