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Sahne performansları büyüledi

YOZGAT Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları etkinliklerle sahne aldılar.

Sahne performansları büyüledi

YOZGAT Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları etkinliklerle sahne aldılar.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Sahne performansları büyüledi

Özel öğrenciler, ortaya koydukları performans ile izleyenleri büyüledi.  Yozgat İl Milli Eğiti Müdürümüz Yusuf Yazıcı, hiç kimsenin engelli olmak için çaba sarf etmediğini belirterek, ‘’Hayatımızı idame ettirirken aslında birbirimize karşı bir sınav vermekteyiz. Özellikle de engelli yavrularımız ve kardeşlerimizin bizlerin öncelikli sınavıdır. Bu sınavı kazanmak için azami gayret içerisindeyiz’’ dedi. 
Yozgat Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları program tiyatro, koro dinletisi, dans gösterisi büyük ilgi gördü. Öğrenciler temsili askerlik yemin töreni de yaptı. Programın sonunda öğrencilerin yapmış olduğu el sanatları sergisi gezildi.
 

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