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Sahipsizlere sahip çıktı

Yozgat'ta emekli gurbetçi 75 yaşındaki Melek Ekici, evinin bahçesinde sahipsiz köpekleri sahiplenerek onları besliyor, ihtiyaçlarını karşılayıp tedavilerini yaptırıyor.

05 Nisan 2022 Salı 00:41
Sahipsizlere sahip çıktı

Yerköy ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Ekici, annesinden miras kalan evinin 2 dönümlük bahçesini sahipsiz köpeklere tahsis etti. Kızının desteğiyle bahçenin etrafını duvarla çevirttiren Ekici, kısa süreli yurt dışı çıkışlarının dışında zamanının çoğunu hayvanlarla geçiriyor. Yıllardır emekli maaşının önemli bölümünü "can dostları" için harcayan Ekici, bakıma muhtaç olanları veterinere götürüp tedavi ettiriyor. Evinin bahçesinde sahiplendiği 9 köpeğe bakan Ekici, zaman zaman diğer sahipsiz köpekleri de besliyor. Melek Ekici, 1967'den beri Almanya'da çalıştığını ve 2012'de emekli olduğunu söyledi. Eşini 2010'da kaybettiğini, iki çocuğunun halen Almanya'da yaşadığını ve emekli olduktan sonra ilçeye daha sık gidip gelmeye başladığını anlatan Ekici, 2021'den itibaren Yerköy'e yerleştiğini belirtti. Ekici, 2016'de ilçeye geldiğinde "Tıktık" ismini verdiği bir köpek ve yavrusunun yanına gelerek yardım ister gibi başını yere eğmesinin ardından sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya karar verdiğini anlatarak, "Ameliyat ettirecektim, veteriner hekim hamile olduğunu söyledi. Ben de yurt dışına gidecektim, bu hayvana bakacak bir komşu buldum, bütün masraflarını karşıladım ve 9 yavrusu oldu." dedi.
Melek Ekici, sahiplendiği köpek ve bir yavrusuna halen baktığını, yavruların bir kısmının hayatını kaybettiğini, bazılarını da sahiplendirdiğini anlattı. Kısa süreli yurt dışı seyahatlerinin dışında bütün zamanını, sonradan sahip çıktığı hayvanlarla birlikte 9 köpeğin bakım ve beslenmesiyle geçirdiğini dile getiren Ekici, "Köpeklerin yemeklerini, suyunu veriyorum, elimden geldiğince bakımlarını yapıyorum. Bazen sokaktan sahipsiz köpekler de geliyor onları da besliyorum. Emekliliğimi bunlarla ilgilenerek geçiriyorum. Hayvanlar burada çok rahatlar." diye konuştu.
"EMEKLİ MAAŞIMI BUNLARA HARCIYORUM"
Ekici, hayvanları çok sevdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu hayvanları bırakamıyorum. Köpeklere bakmak beni mutlu ediyor. Ben bıraksam kim bunların karnını doyuracak? Komşulardan da rica ediyorum onlar da sahip çıksınlar, bunların kimseleri yok, sahibi sadece ben olmayayım, hepimiz sahibi olalım. Emekli maaşımı bunlara harcıyorum, beraber geçiniyoruz. Sabah ekmek veriyorum, akşamları kemiklerden çorba, sebze, etli çorba yapıyorum, kuru mama ve yaş mama koyarak hepsine bölüştürüyorum."
Barınağa götürdüğü bazı köpeklerin geri geldiğini belirten Ekici, hayvanların kendini ve evi çok benimsediklerini sözlerine ekledi.

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