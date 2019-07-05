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Sahipsiz değiller

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ilçede bulunan Hayvan Barınağı’na sahip çıktı.

Sahipsiz değiller

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ilçede bulunan Hayvan Barınağı’na sahip çıktı.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Sahipsiz değiller

Barınakta kalan hayvanların daha sağlıklı bir ortama kavuşmasına yönelik düzenlemeler yapılıp, yiyecek miktarı artırılırken, personel takviyesinde de bulunulduğu bildirildi. Hayvanların bakımlarının yapılıp, kısırlaştırıldıktan sonra doğal ortamına bırakıldığını ifade edildi. Sorgun Belediyesi, yağışlı havalarda geçit vermeyen hayvan barınağı yolunda da düzenleme çalışması başlattı. Yapılan kanal çalışması ile yağışlı havalarda su birikintileri önlenirken, yolda sürekli açık kalacak. 

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