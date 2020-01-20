SAHiP ÇIKIN!

BOĞAZLIYAN ilçesinde, 2003 yılında projelendirilip, 2005 yılında törenle açılışı gerçekleştirilen Damızlık Düve Çiftliğinin başka bir bölgeye taşınacağı yönündeki iddialara yönelik tepkiler devam ediyor. Dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Yozgat Milletvekilleri İlyas Arslan, Bekir Bozdağ gibi isimlerinde katılımı ile açılışı yapılan Damızlık Gebe Düve ve Süt Üretim Çiftliği, hem Yozgat’ın hem de ülkenin gebe düve talebini karşılamak üzere kuruldu. Türkiye’nin en büyük gebe düve çiftliklerinden birisi olan Gebe Düve ve Süt Üretim Çiftliği gelişti, Yozgat ile birlikte bölge ve ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlar bir duruma geldi. Tam bu noktada çiftliğin kaldırılacak olması bölge halkını ve çiftçileri tedirgin etti. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TAREKS isimli şirkete ait hayvancılık çiftliğinin taşınacağı yönündeki iddiaların doğru olmamasını temenni etti, ‘’Taşınma doğru ise bunun engellenmesi için herkesin taşın altına elini koyması gerekir. Buna başta iktidar partisinin milletvekilleri karşı çıkmalıdır’’ dedi. Keven, Boğazlıyan ilçesinde 3 bin 500 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip çiftliğe sahip çıkan ilçe başkanı Ahmet Peker ve yönetimine de teşekkür etti. Keven, “Boğazlıyan ilçemizde 50 kişiye istihdam sağlayan, bölge hayvancılığının en önemli destekçisi olan ve çiftçilerden her yıl 5 milyon liralık mısır silajı, yonca alan bu çiftliğin taşınması gibi her türlü girişime karşı Boğazlıyan halkını, siyasileri ve STK temsilcilerini buraya sahip çıkmaya davet ediyorum. Sadece muhalefet partileri değil buraya ilk önce iktidar partisi temsilcileri sahip çıkmalıdır. En başta da Boğazlıyan Devecipınarlı olan Taner Yıldız buraya sahip çıkmalıdır. Gelin buraya hep birlikte sahip çıkalım ve taşınmasını değil kapasitesinin 5 bin hayvana çıkartılmasını konuşalım. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü Boğazlıyan’a ve ülke hayvancılığına önemli katkıları olan bu çiftlikle ilgili kamuoyuna bir güvence vermelidir" diye konuştu.