Şahin’in ‘Ateş’ adlı albümü çıktı

1999 yılından beri aktif olarak DeM, SouliTarY gibi başarılı gruplarla unutulmaz ve sayısız sahne performansları yaşatan Göktuğ Şahin, akademisyen kimliğinin yanı sıra müzik hayatına solo olarak devam ediyor. Göktuğ Şahin, biricik oğluna ithaf ettiği ‘Ateş’ adlı Rock müzik dolu yepyeni albüm; aşktan nefrete, unutmaktan özleme, yok olmaktan tutkuya, güçten zayıflığa, duygusal şarkılardan dinamik ve eğlenceli şarkılara kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. Ülkemizde Rock’ın başkenti olarak bilinen Ankara’da şarkı sözlerini ve bestelerini paylaşabilmek adına birçok yetenekli müzisyen ile çalışma fırsatı bulan Göktuğ Şahin, 8 şarkıdan oluşan ‘Ateş’ adlı albümü, Ankara’nın en prestijli stüdyolarından Retro Stüdyoları tarafından kaydedildi ve art-ist yapım etiketiyle dinleyicilere ulaştırıldı.

