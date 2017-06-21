Şahin’e vefa…

Eşi Naciye Afet Şahin’i 76 yaşında kaybeden İşadamı Bilal Şahin’i, bu acılı gününde yapımını üstlendiği huzur evinde kalan yaşlılar ve yöneticileri yalnız bırakmadı.
Bilal Şahin Külliyesi’nde kılınan cenaze namazının ardından Gedikhasanlı’da gerçekleştirilen defin işlemlerine Esenli Bilal Şahin Huzur Evi Müdürü Emel Şahbaz ve huzur evi sakinleri de katıldı. Burada merhume Naciye Afet Şahin’in ruhuna dualar gönderen huzur evi sakinleri, İşadamı Bilal Şahin’e de baş sağlığı diledi.
Eşi Naciye Afet Şahin’i 76 yaşında kaybeden İşadamı Bilal Şahin’i, bu acılı gününde yapımını üstlendiği huzur evinde kalan yaşlılar ve yöneticileri yalnız bırakmadı.
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