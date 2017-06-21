Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101208
ALTIN
140.071
DOLAR
3.5588
STERLİN
4.5990
EURO
4.0383

Şahin’e vefa…

Yozgat Esenli Bilal Şahin Huzur Evi sakini yaşlılar, huzur evinin mimarı iş adamı Bilal Şahin’i acılı gününde yalnız bırakmayarak, vefa örneği sergiledi. 

Şahin’e vefa…

Yozgat Esenli Bilal Şahin Huzur Evi sakini yaşlılar, huzur evinin mimarı iş adamı Bilal Şahin’i acılı gününde yalnız bırakmayarak, vefa örneği sergiledi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
21 Haziran 2017 Çarşamba 07:08
323 Okunma
Şahin’e vefa…

Eşi Naciye Afet Şahin’i 76 yaşında kaybeden İşadamı Bilal Şahin’i, bu acılı gününde yapımını üstlendiği huzur evinde kalan yaşlılar ve yöneticileri yalnız bırakmadı. 
Bilal Şahin Külliyesi’nde kılınan cenaze namazının ardından Gedikhasanlı’da gerçekleştirilen defin işlemlerine Esenli Bilal Şahin Huzur Evi Müdürü Emel Şahbaz ve huzur evi sakinleri de katıldı. Burada merhume Naciye Afet Şahin’in ruhuna dualar gönderen huzur evi sakinleri, İşadamı Bilal Şahin’e de baş sağlığı diledi. 
 

Anahtar Kelimeler:
YozgatYozgat HaberIleri GazetesiBilal şahinIş AdamıEsenli
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Havalimanında uzlaşma
Havalimanında uzlaşma
Yozgat’tan doğaya!
Yozgat’tan doğaya!
Cuma günü açılıyor
Cuma günü açılıyor
Can'a yeni görev!
Can'a yeni görev!
Fabrika değil sosyal kurum
Fabrika değil sosyal kurum
İşçinin yüzü güldü
İşçinin yüzü güldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim