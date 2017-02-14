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Şahin’e çifte acı

14 Şubat 2017 Salı 05:45
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Yozgat eski vali yardımcılarından, Sakarya Kaynarca Kaymakamı Kemal Şahin’in yeğeni Mehmet Şahin, Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit oldu. Şahin, acı haberi Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Ömer Akkuş’un ailesine haberi verirken öğrendi.

Şahin’e çifte acı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Kaymakamı Kemal Şahin, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan askerlerden Ömer Akkuş'un ailesine acı haberi verdiği sırada gelen telefonla kendi yeğeni Mehmet Şahin'in de şehit olduğunu öğrendi. İki acı haberle yıkılan Şahin taziyenin ardından yeğeninin cenazesine katılmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

VATAN GÖREV BEKLİYOR

8 kardeşten en küçüğü olan şehit Ömer Akkuş'un bir ay önce Sakarya'daki baba ocağını ziyaret ettiği, izin bitiminde annesinin elini öpen Akkuş'un "Vatan bizden görev bekliyor. Hakkını helal et anacım" dedikten sonra birliğine gittiği ortaya çıktı. Kaymakam Şahin'in 25 yaşında şehit olan uzman çavuş yeğeni Mehmet Şahin memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit uzman çavuşun, astsubay ve başkomiser olan iki ağabeyinin üzerlerindeki üniformaya özenip, sınavlara girdiği ve bir yıl önce uzman çavuş olduğu öğrenildi.

BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Yozgat’ta vali yardımcılığı sırasında üyesi olduğu Seher Vakti Spor Ekibi’nin Çavuşu Osman İçme, duyduğu üzüntüyü dile getirerek Kaymakam Kemal Şahin’e baş salığı temennisinde bulundu.
Halen Umre vazifesi için kutsal topraklarda bulunan İçme, tüm ekip arkadaşları adına Şahin ve şehit ailelerine baş sağlığı dileyerek; “İnşallah vatanımızın birliği, bütünlüğü için ettiğimiz dualar karşılık bulacak yaşanan bu acılar sona erecektir. Sayın Kaymakamımız Kemal Şahin ve şehit ailelerine baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.

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