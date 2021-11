Şahin’den Tıp öğrencilerine hediye

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerini sürdüren geleceğin hekimi 585 öğrenciye, iş insanı Bilal Şahin tarafından çeşitli hediyeler gönderildi. Her fırsatta Yozgat Bozok Üniversitesinin ve öğrencilerinin yanında olduğunu belirten iş insanı Bilal Şahin, ‘’Onlar bize ailelerinin emaneti, kendilerini asla yalnız hissetmemeleri gerekiyor. Öğrencilerimizin biz her zaman yanındayız. Onları sevindirmek ve mutlu etmekten ben de çok mutluluk duyuyorum. Küçük, büyük her kesimden insanları çeşitli vesilelerle sevindirmek bana huzur ve mutluluk veriyor. Dün olduğu gibi bugün de yarın da öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğim” dedi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, üniversiteye fiziki anlamda eserler kazandırarak, önemli katkılar sunan, öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim öğretim görmeleri, teknik, fiziki donanım, bilimsel altyapı noktasında önemli destekler vererek her zaman yanında olan, çeşitli hediyelerle sevindirerek onları unutmayan iş insanı Bilal Şahin Bey’e yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.