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Şahin, resmen aday

YOZGAT Esnaf ve Sanatkârları Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu öncesi adaylığını açıklayan Kadir Şahin, esnaf ve sanatkâra yönelik gerçekleştirmek istediği ana projeleri kamuoyu ile paylaştı.

Şahin, resmen aday

YOZGAT Esnaf ve Sanatkârları Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu öncesi adaylığını açıklayan Kadir Şahin, esnaf ve sanatkâra yönelik gerçekleştirmek istediği ana projeleri kamuoyu ile paylaştı.

05 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Şahin, resmen aday

Temel kriterlerinin adil yönetim, hızlı karar alan, değer veren, hakkaniyetli, aracısız çözüm üreten olduğunu ifade eden Şahin, ‘Türkiye’de hangi bölgeye giderseniz gidin Kooperatifleri güçlü olan yerlerin esnaf ve sanatkârları güçlü, kooperatifleri iyi yönetilmeyen her bölgede ise esnaf ve sanatkâr zayıf ve yerinde sayıyor. Yozgat esnafının ayağa kalması için ve yok olmaya yüz tutan sanatkârımızın güç kazanması için kısacası Yozgat’ta güçlü bir esnaf sanatkâr yapısı oluşturmak için göreve talibiz’ dedi.
Uzun yıllardır Yozgat Esnaf ve Sanatkârları Kredi Kefalet Kooperatifi’nin dar bir esnaf kitlesine hizmet verdiğini ifade eden Şahin, ‘Esnaf ve sanatkâr kardeşlerimiz önemli bir karar verecek. Biliyorum ve inanıyorum ki esnaf ve sanatkâr kardeşlerimiz bu kez bizlere olan teveccühleriyle işini geliştiren geleceğe umutla bakan bir yönetime kavuşacak. Gezdiğimde, görüştüğümde esnaf ve sanatkâr kardeşimiz gerçekten bu olaya bizlerle birlikte sahipleniyor. Bizde onlara ilk olarak kooperatifin kapısını tüm esnaf ve sanatkârımıza açacağımızın söylüyoruz. Temel amacımız ve gayemiz bu olacak’ diye konuştu.

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