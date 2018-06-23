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Şahin için mevlit

YOZGATLI İş adamı Bilal Şahin’in merhume eşi Naciye Afet Şahin’in vefatının birinci yılı vesilesi ile İşadamı Bilal Şahin tarafından mevlid-i şerif okutuldu.

Şahin için mevlit

YOZGATLI İş adamı Bilal Şahin’in merhume eşi Naciye Afet Şahin’in vefatının birinci yılı vesilesi ile İşadamı Bilal Şahin tarafından mevlid-i şerif okutuldu.

23 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Şahin için mevlit

Bilal Şahin Cami'nde Cuma namazı öncesi düzenlenen mevlit programına, İşadamı Bilal Şahin Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Yozgat  İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Yanık,  İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Müftüsü Salih Sezik , Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı’ Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin, İşadamı Mustafa Koç, Bilal Şahin’in oğulları Şevket Şahin ve  Osman Nuri Şahin ile  torunları ailesi  ve çok sayıda  vatandaş katıldı. Çapanoğlu cami imam hatibi Cemal Şahiner ve Bilal Şahin cami imam hatiperinden Hüda Yavuz, Mevlüt Bolat ve Bilal Şahin cami müezzini Ali Akkan tarafından icara edilen mevlitte,  Kuranı Kerim tilaveti mevlid–i şerif okunarak hatim duası yapıldı. Mevlit sonrası cemaate Kuranı Kerim dağıtılarak mevlit yemeği ikram edildi.  Mevlit sonrası konuşan İşadamı Bilal Şahin vefatının birinci yılında merhume eşim Naciye Afet Şahin’i ailesi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mevlidimize katılan duamıza amin diyenlere teşekkür ediyorum Allah razı olsun dedi.

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