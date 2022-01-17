Şahin bilgi verdi

KOSGEB Başkan Yardımcısı Tuna Şahin, KOBİ Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Öğüt ve KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık ile birlikte Vali Ziya Polat’ı makamında ziyaret ederek KOSGEB tarafından uygulanmaya başlanan Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında bilgi verdi. Proje kapsamında işletmelere üniversite veya mesleki liseden mezun bir personelin, 12 ay boyunca istihdam edilmesi durumunda yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin lira, işletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, 110 bin lira geri ödemeli destek sağlanacağı vurgulandı.