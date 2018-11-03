Şahin ailesinin acı günü

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da tedavi gören Mehtap Çelik Şahin, önceki gün durumunun ağırlaştığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiği öğrenildi. İşadamı Bilal Şahin’in 55 yaşındaki kızı Mehtap Çelik Şahin dün Bilal Şahin Külliyesinde İl Müftüsü Sağlık Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazına müteakip Gedikhasanlı köyü mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Mehtap Çelik Şahin’in cenaze törenine Yozgat Vali Vekili Salih Altun, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bizde İleri gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz.