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Şahbaz’dan bütçe önerisi

YOZGAT İl Genel Meclisi Üyesi ve MHP Grup Sözcüsü Ümit Şahbaz bütçe görüşmelerinde ilgili kurum ve müdürlerin temsilcilerinin de bulunmasını talep etti.

Şahbaz’dan bütçe önerisi

YOZGAT İl Genel Meclisi Üyesi ve MHP Grup Sözcüsü Ümit Şahbaz bütçe görüşmelerinde ilgili kurum ve müdürlerin temsilcilerinin de bulunmasını talep etti.

05 Kasım 2019 Salı 04:04
Şahbaz’dan bütçe önerisi

Mecliste gerçekleşen bütçe görüşmelerinde söz alan MHP’li Ümit Şahbaz, bütçe görüşmelerinde, bütçe taslağı sunulan kurum ve müdürlüğün temsilci veya yetkilisinin de görüşmeden hazır bulunması gerektiğini ifade etti. Meclis üyelerinin oy kullandığı bütçe kalemlerindeki tutarlarla ilgili üyelerin bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Şahbaz, “Neye oy verdiğimizi detayıyla bilmeliyiz. Bu taslaklarda bazı bütçe kalemleri var ki neden o kadar para talep edildiğini bilemiyoruz. Meclis üyeleri aydınlatılsın. Ben Plan Bütçe Komisyonu’nda görüyorum lakin komisyonda olmayan üyeler de bilgilendirilsin” diye konuştu. MHP Grup Sözcüsü Şahbaz, bu sayede ileriki tarihlerde olası tartışmaların ve karmaşanın da önüne geçilmiş olacağını savunarak, “İlerleyen günlerde meclis üyelerimizden birisi de çıkıp ‘ben bu paranın buraya harcanacağını bilmiyordum’ demesin” şeklinde konuştu. İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı da bu doğrultuda talimat vererek bütçe görüşmelerinin bu şekilde devam edeceğini bildirdi.
 

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Şahbaz’dan Bütçe önerisi
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