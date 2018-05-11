SAHAYA iNiLDi

Geçen yıl faaliyete giren, saatte 240 ton BSK asfalt üreten tesis ile altyapısını güçlendiren İl Özel İdaresi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmaya çalışmasına, kaldığı yerden start verdi. 2018 yılı Köy-Des projesi yatırım programı çerçevesinde Akdağmadeni ilçesine bağlı Hacıfakılı-Kırlar ve Çaypınar köy gurup yolları sıcak asfalt çalışmaları başladı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Hacıfakılı-Kırlar ve Çaypınar yolları alt yapı çalışmalarını inceledi. Tüm köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmak için hedef koyduklarını belirten Vali Yurtnaç, “Geçtiğimiz sene İl Özel İdaresi bünyesine 240 tonluk bir asfalt plenti kurduk. Mevcutta 80 tonluk tesisimizle birlikte saatte 320 ton BSK sıcak asfalt üretebiliyoruz. Önceki sezon Doğankent-Sarıkaya arasında 8 kilometrelik gurup yolunu sıcak asfaltla buluşturmuştuk. Sezonun açılması ile birlikte çalışmalarımız başladı. Hacıfakılı-Kırlar ve Çaypınar gurup yolunu da sıcak asfaltla buluşturuyoruz” dedi.

Vatandaşların artık standardı yüksek ve kaliteli yollardan köylerine gidip geleceklerini ifade eden Vali Yurtnaç, “Nasıl ki şehirlerimizin, ilçelerimizin yol standardı yüksek ise köylerimizin yol standardı da yüksek ve kaliteli olacak. Nüfusu fazla, trafiği yoğun olan köylerimizden devam ederek tüm köylerimiz sıcak asfalta kavuşmuş olacak” diye konuştu.

