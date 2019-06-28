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SAHANIN YERi NETLEŞTi

YOZGAT’ta çocukların kendi halı sahalarını kendi imkanlarıyla oluşturmasının ardından devreye giren kurum, kuruluşlar tarafından yapılacak semt sahaları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 

SAHANIN YERi NETLEŞTi

YOZGAT’ta çocukların kendi halı sahalarını kendi imkanlarıyla oluşturmasının ardından devreye giren kurum, kuruluşlar tarafından yapılacak semt sahaları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 

28 Haziran 2019 Cuma 00:00
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SAHANIN YERi NETLEŞTi

Ahbap Platformu Yozgat Temsilcisi Emine Kara, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Ahbap Platformu Genel Başkanı Haluk Levent’in sözünü ettiği saha ile ilgili görüşme yapıldı.  Ahbap Platformu Yozgat İl Temsilcisi Emine Kara, Yozgat Belediyesi işbirliği içerisinde hayırsever bir işadamının sponsorluğunda çocukların halı saha yapımının öngörüldüğünü hatırlattı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk eğitim Merkezi bahçesinde yapılabilecek halı saha için talebi uygun buldu. Bu arada, hemşerimiz sanatçı Gökhan Ay da, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, çocukları tebrik etti. Gökhan Ay, ‘Çocukluğu memleketim Yozgat'ta bu şehirde geçmiş bir kişi olarak duygulanarak izledim, videoyu. Küçücük bir şehirde veya ilçede kocaman hayaller kurarak büyüdük, top sahasına 1 saat yürür, terli terli yorulmuş bitmiş bir halde eve dönerdik ama mutluluğumuzun tarifi yoktu. Yani bazılarının elinde olan küçük şeyler bizler için belki de büyük bir hayaldi ama mutluyduk. Sizi kutluyorum çocuklar’ dedi.

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