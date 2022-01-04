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Şahan’dan ziyaret

Büyük Birlik Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı hemşerimiz Mikail Şahan, Büyük Birlik Partisi Yozgat İl Başkanlığını ve Yozgat Alperen Ocaklarını ziyaret etti.

04 Ocak 2022 Salı 00:20
Şahan’dan ziyaret

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat’a gelen hemşerimiz Büyük Birlik Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan önce Büyük Birlik Partisi Yozgat İl Başkanlığını ziyaret etti. Teşkilat üyeleri ile bir araya gelen Şahan, partilileri ile birlikte geniş kapsamlı istişare toplantısı gerçekleştirdi. Şahan, daha sonra Yozgat Alperen Ocaklarını ziyarete ederek gençlerle sohbet edip fikir alış verişinde bulundu. Büyük Birlik Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan’ın ziyaretlerinde, Büyük Birlik Partisi Yozgat İl Başkanı Kemal Korkmaz, Merkez İlçe Başkanı Osman Çiftçi, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat İl Başkanı Mustafa Çıtak, Büyük Birlik Partisi Yerköy İlçe Başkanı Kağan Şahin ve il yönetimi de yer aldı. 

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