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Sahada inceleme

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yürütülen projelerin durumlarını görmek için saha incelemelerini sürdürüyor.

Sahada inceleme

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yürütülen projelerin durumlarını görmek için saha incelemelerini sürdürüyor.

29 Ekim 2019 Salı 00:00
Sahada inceleme

 KOP tarafından yürütülen projelerin durumlarını görmek amacıyla Yozgat ve Nevşehir’de 10 proje sahası ziyaret edildi. Kısa adı KOP KÖSİP olan Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında Yozgat ve Nevşehir’de sürdürülen 10 projeyi yerinde incelendi. Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörü Mevlüt Pınarkara ile KOP uzmanlarının katıldığı saha ziyaretlerinin ilki Nevşehir’den başladı. Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’yu makamında ziyaret eden heyet, 2017-2018 yıllarında arazide uygulanan ve 2019 yılında uygulanmaya başlanan yeni projeler hakkında bilgiler alarak saha ziyaretlerini gerçekleştirdi. Programın ikinci gününde ise Yozgat’ta yürütülen projeler yerinde incelendi. Burada da ilk olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine geçen heyet, Genel Sekreter Nazif Yılmaz’dan projeler hakkında bilgi alarak saha incelemelerinde bulundu.

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