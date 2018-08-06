Saha çalışması başlıyor

Yıldız, Türkiye’de işgücü piyasasının talep tarafındaki gelişmeleri yansıtabilecek uluslararası standartlar ile uyumlu, kendi içerisinde tutarlılığı ve karşılaştırılabilirliği olan açık iş istatistikleri ve dolayısıyla açık iş oranının bulunmadığını, söz konusu eksikliğin giderilmesine yönelik olarak bu araştırmanın tasarlandığını söyledi. Yıldız, ‘’Yapılan İşgücü piyasası talep araştırmaları ile hem yerel hem de ulusal düzeyde işgücü piyasasını ilgilendiren veriler derlenmekte, analiz edilmekte, yorumlanmakta ve yayımlanmaktadır. Bunun yanında, İşkur tarafından idari kayıtlara dayalı olarak hem yerel hem de ulusal düzeyde işgücü piyasasını ilgilendiren istatistikler üretilmektedir. Bununla birlikte, açık iş istatistiklerinin, işgücü piyasasının talep tarafına yönelik temel bir gösterge olması bakımından ayrı bir öneme sahiptir’’ diye konuştu.

Yıldız, yapılan bu çalışmalar neticesinde her geçen gün gelişen işgücü piyasasındaki değişim ve yeniliklere uyum sağlayarak, hizmet kalitesini artırmak, mevcut istihdamı artırarak, işsizlikle mücadelede etkin rol oynayarak, işgücü piyasasında etkinliğini artıran bir kurum olmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.