Saha Çalışmalarına Devam

Yıldız, Saraykent, Aydıncık, Kadışehri ve Çekerek ilçelerinde bulunan işverenler ile yüz yüze görüşme yaptı. Yıldız, bu yıl uygulanacak olan teşvikler ile İmalat ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin, şartları uyan işsiz vatandaşları istihdam etmesi durumunda kişi başı 2 Bin 29 lira sigorta primi teşviki, 121,95 lira gelir ve damga vergisi olmak üzere toplam 2 bin 151 lira devlet tarafından destek sağlanacağını söyledi. Yıldız, ‘Ayrıca imalat ve bilişim harici sektörlerde faaliyet gösteren işverenlerimize ise geçen yıl olduğu gibi bu yılda asgari ücretli işçi için tahakkuk edecek sigorta primi 761 lira ve 121,95 lira tutarındaki gelir ve damga vergisi olmak üzere toplam 883 liranın tamamı devlet tarafından ödenecektir’ dedi.

Yıldız, bu yıl İmalat ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren işverenler için İşbaşı Eğitim Programları süresi 6 aya çıkarıldığını belirtti. Yıldız, ‘Kurumumuza bu yıl uygulanacak teşvik ve uygulamalarımız ile işverenlerimizi ve iş arayan vatandaşlarımızı desteklemeye devam edilecektir’’ diye konuştu.

