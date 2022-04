Saha çalışmalarına devam

Ramazan ayı nedeniyle saha çalışmalarına hız kazandıran kadın kolları çalmadık kapı bırakmıyor. Yozgat’ın her mahallesini gruplar halinde gezen kadın kolları her haneyi tek tek ziyaret ediyor. Vatandaşlar ile bire bir iletişime geçen Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri istek ve talepleri dinliyor. Çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirten Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, “İnşallah memleketimizde çalmadık, konuşmadık vatandaşımızı bırakmayacağız. Saha çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek her zaman vatandaşımızın yanında olacağız. İlçe Kadın Kollarımızda saha çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan dolayısıyla mahallelerimizde kapı kapı vatandaşlarımıza ziyarette bulunuyoruz. Onların istek ve taleplerini dinliyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz” dediler.