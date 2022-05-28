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Sağlıklı yatak seçimi önemli

Yozgat’ta yatak satışı yapan Emre Çınarer, sağlıklı yatak seçiminin çok önemli olduğunu söyledi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:58
Sağlıklı yatak seçimi önemli

İşbir yatak işletmesi sahibi Çınarer, 1980 yılında sektöre masa, sandalye imalatı yaparak başladıklarını, daha sonra yatak, baza, aksesuar satışı ile ticari hayatlarına devam etiklerini belirtti. Yatak alırken, insanın ne istediğinin önemli olduğunu ve kendi sağlığı için yatak tercihinde bulunması gerektiğine vurgu yapan Çınarer, ‘’Yatak almaya gelen müşterilerimizde genel olarak gördüğümüz; evlerinde kullandıkları yatağın sağlık açısından öneme sahip olduklarını bilmemektedirler. Mağazamıza gelen müşterilere yatağı satmadan önce, yatağın insan sağlığa etkilerini anlatmaktayız. Yataklarını uzun süre kullanmaları yerine zamanı geldiğinde değiştirmelerini önermekteyiz. Öncelikle boylarını, yaşlarını, vücut ağırlıklarını varsa bel, sırt ve eklem ağrılarını sorarak nasıl bir yatak tercih etmelerini gerektiğini belirleriz. Özellikle bel fıtığı olan müşterilerimize visco yada lateksit yataklar önermekteyiz. Vücut ağırlıklarına göre sert ya da yumuşak yatak kullanmaları vatandaşlarımız için önemli’’ dedi.
•Haber Merkezi•

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Sağlıklı Yatak Seçimi önemli
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