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Sağlıklı Tayfa etkinliği

TRT’nin sevilen dizisi Rafadan Tayfa ekibinin Sağlık Bakanlığıyla ortak olarak Türkiye genelinde çocukları eğlendirirken, sağlık konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan ‘Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa’ etkinliği 1 Haziran akşamı saat 21.00'de Novada Avm açık otoparkında olacak.

Sağlıklı Tayfa etkinliği

TRT’nin sevilen dizisi Rafadan Tayfa ekibinin Sağlık Bakanlığıyla ortak olarak Türkiye genelinde çocukları eğlendirirken, sağlık konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan ‘Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa’ etkinliği 1 Haziran akşamı saat 21.00'de Novada Avm açık otoparkında olacak.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Sağlıklı Tayfa etkinliği

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yozgat’ta çocukları farklı ve muhteşem bir akşam yaşayacaklarını söyledi. Şahin, ‘’Çocuklarımızı mutlu edecek bu etkinlikte şapka, balon, dergi, diş fırçalama seti gibi hediyelerimiz olacak. Şu anda Türkiye genelinde turnede olan ekibe muazzam bir teveccüh bulunmaktadır. 1 Haziran akşamı bu etkinliğe tüm halkımızı mutlaka bekliyoruz. O akşamı halkımızla paylaşmak bizi son derece mutlu edecek’’ dedi

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