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Sağlıklı Nesil ödülü sahiplerini buldu

Yozgat’ta ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ yarışması sonuçları açıklandı, eserleri dereceye giren öğrencilerin ödülleri törenle sahiplerine teslim edildi.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:24
Sağlıklı Nesil ödülü sahiplerini buldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından ortaklaşa hazırlanan protokol neticesinde, ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ projesiyle İlkokul-Ortaokul-Lise öğrencilerine yönelik edebi eser ve görsel eser kategorilerinde yarışma düzenlendi. Yarışmada dereceye layık görülen eserlerin sahiplerinin ilan edilmesinin ardından Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda ödül töreni düzenlendi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Yeşilay Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Karaalp, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, öğrenci velileri törende hazır bulundu. Birinci olan öğrencilerin biner lira olan ödüllerini Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı ve Yozgat Yeşilay Şube Başkanı Ertürk verdi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı yarışmaya katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, öğrencileri tebrik etti. 

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Sağlıklı Nesil ödülü Sahiplerini Buldu
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