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Sağlıkçılarla sahur

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesini ziyaret etti.

15 Nisan 2022 Cuma 00:12
Sağlıkçılarla sahur

Ramazan sevinci ve bereketini hem vatandaşlarla hem de kamu çalışanlarıyla paylaşmaya devam eden Günlü, gece mesaisinde olan personel ile birlikte sahur sofrasının etrafında bir araya geldi.
Ramazan sevincini herkesle paylaşmaya devam ettiğinin altını çizen Günlü yaptı açıklamada; “Ramazan sevinci ve bereketini hem vatandaşlarımızla hem de kamu çalışanlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Hastanemizde gece mesaisinde olan personelimizle sahur sofrasının etrafında bir araya geldik. Allah tuttuğumuz oruçları makbul eylesin” dedi.

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