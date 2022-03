Sağlıkçılara ziyaret

Ziyarette kadın çalışanlarının günü kutlayan Akyol, Hak-İş Konfederasyonu Öz Sağlık-İş Sendikası Denal Başkanı Devlet Sert’in göndermiş olduğu mektupları iletti. Eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla aziz Türk Milleti’nin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır diyen Akyol: “Bizler, ‘Cennet anaların ayakları altındadır.’ anlayışındaki bir medeniyetin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman ve her zeminde baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Bu vesileyle başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri ve tüm sağılık çalışanlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi. •Selma Şahin•