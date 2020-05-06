Sağlıkçılara teşekkür ormanı

DÜNYAYI etkisi altına alan Korana Virüs ile mücadelede 7/24 esasına dayalı olarak görev yaparak, her kesimin gönlünde yer edinen sağlıkçılar adına hatıra ormanı kurularak, hem teşekkür edilmesi, hem de adlarının ebedileştirilmesi planlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl da uygulamaya konulan ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası kapsamında Yozgat’ta da sağlıkçılar adına, fidanlar toprakla buluşturulup hatıra ormanı oluşturulacak. Geçtiğimiz yılın sonunda başlatılan, büyük rağbet gören ‘Geleceğe Nefes Ol’ fidan bağışı kampanyası yeniden başlatıldı. Yurt genelinde oluşturulacak ‘Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’ için 1 milyon 61 bin 635 fidan dikileceği, her birine sağlık çalışanlarının adının verileceği duyuruldu.