Sağlıkçılara maske

Kendisini de doktor olan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Ülkemizde de etkisini giderek artıran Korona Virüs mücadelenin en ön saflarında çalışan sağlık personelinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Yalçın, bunun sözde olmadığını, uygulamalarda da göstermeye çalıştıklarını belirterek, Akdağmadeni Devlet Hastanesine 3 bin adet cerrahi maske, 110 adet el dezenfektanı ve 50 adet şeffaf yüz siperliği desteğinde bulundu. Başkan Yalçın, bu süreçte sağlık çalışanlarının öneminin daha fazla anlaşıldığına vurgu yaparak, belediye olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını, ihtiyaç duyulması halinde tüm imkanların sağlık sektörüne ve sağlık çalışanlarına seferber edileceğini bildirdi.