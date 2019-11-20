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Sağlıkçılara eğitim

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nde sağlık personeline yönelik eğitim çalışması yapıldı.

Sağlıkçılara eğitim

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nde sağlık personeline yönelik eğitim çalışması yapıldı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Sağlıkçılara eğitim

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından Yozgat il genelinde görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına yönelik eğitime 200 personel katıldı. İki gün süreli eğitim çalışması kapsamında katılımcılara, Hekim, Eczacı ve Psikologlar tarafından ‘Beyaz Kod, Koruyucu Ağız Diş Sağlığı, Farmakovijilans, Meslek Hastalıkları’ gibi birçok dalda bilgilendirme yapıldı. 
 

Son Güncelleme: 19.11.2019 18:31
Anahtar Kelimeler:
Sağlıkçılara Eğitim
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