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Sağlıkçılara Eğitim

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, ilçelerdeki hastanelerde görev yapan eğitim hemşireleriyle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına verilen eğitimler konuşuldu, eğitim hedefleri değerlendirildi.

Sağlıkçılara Eğitim

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, ilçelerdeki hastanelerde görev yapan eğitim hemşireleriyle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına verilen eğitimler konuşuldu, eğitim hedefleri değerlendirildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Sağlıkçılara Eğitim

Hasta ve sağlık personeli arasında halkla ilişkiler köprüsü kurma, hemşirelerin sektörle uyumunu sağlama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve haklarını koruma görevlerini yerine getiren eğitim hemşirelerinin, 2018 yılı eğitim hedefleri masaya yatırıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, sağlık hizmet sektöründe çalışanların iletişim becerilerini geliştirmeleri, tıp eğitimi sırasında sağlık iletişimi, çatışma, öfke yönetimi, hasta-hasta yakınlarıyla iletişim, kötü haberin hastaya verilme biçimi, saldırgan hastalarla nasıl iletişim kurulur gibi konularda eğitim almalarının önemli olduğunu söyledi. Şahin, ‘’Bu iletişimin kilit noktasında bulunan en önemli çalışanlarımız hemşirelerimiz oluyor. Eğitim hemşirelerimizin organize ettiği programlarla iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim Hemşireliği, uyum, süreç ve eğitiminden, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin koordinasyonuna, önemli gün ve haftaları kurum içi etkinliklerle organize etmekten, koordinasyonu sağlamak üzere ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olmaya, mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak için kongre, sempozyum, workshop gibi etkinliklere katılmanın yanında, eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri de izleyerek hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme amaçlı broşür, afiş, kitapçık gibi hazırlamaya kadar oldukça geniş bir yelpazede ve sorumlulukta geniş bir alanı kapsıyor. Hastanelerimizde eğitim için belirlenen hedeflerimiz bulunuyor, hangi konularda kaç kişiye ulaştığımıza kadar değerlendirme yapıyoruz” dedi.

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